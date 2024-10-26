Симптомы нового штамма COVID-19 и как он переносится

Осень — разгар сезона болезней. Пока одни мучаются от рядовых ОРВИ или простуды, другие борются с коронавирусом. Наша коллега, главный редактор 76.RU Анна Ёлкина, рассказала о симптомах нового штамма COVID-19 и поделилась, как перенесла болезнь. Дальше — ее колонка от первого лица.

Заразиться коронавирусной инфекцией второй раз, можно сказать, нередкая «удача». Ведь сегодня ковид фактически приравняли к обычному ОРВИ и тесты поголовно на него не берут. С одной стороны это неплохо — хватит с нас уже ограничений, как в пандемию. С другой — по ощущениям это совсем не обычная простуда.

Симптомы нового штамма коронавируса

Началось всё, действительно, как простой ОРВИ. Именно так я и подумала, когда утром проснулась с «холодным горлом». Обычно проходит после пары чашек теплого чая. В течение дня так и случилось — горло перестало беспокоить. Но на следующее утро я снова проснулась с побаливающим горлом, немного заложило нос. Я всё еще грешила на простуду.

На третий день болезни знакомый, с которым мы в одной компании праздновали день рождения, написал в общий чат, что у него подтвердили коронавирус. Я слегка напряглась. К тому моменту с дня рождения и нашего контакта прошло уже прилично, поэтому я продолжила надеяться на простуду.

К вечеру третьего дня у меня поднялась температура до 37,3 и нос заложило уже сильнее.

На четвертый день болезни температура подскочила до 38,4, тело ломило, нос был ужасно отекший. И, внимание, пропали запахи. Тут уже отрицать почти очевидное было сложно. Я вызвала врача, указав про контакт с ковид-зараженным, на дому у меня взяли тест.

— Сейчас ковид уже как простуда, обычно не спускается вниз, в легкие, — сказал доктор.

Посоветовал обильное питье, полоскать горло и нос. Добавить витамина С, да и всё. И правда, как при простуде. Вот только я уже едва перемещалась по квартире — высокая температура за день измотала и забрала силы. Звенело в ушах. Аппетита не было.

Сутки я пробыла в таком состоянии, ближайшую ночь плохо спала.

Всё закончилось внезапно на следующее утро — температура отступила. Оставалась сильная слабость, справиться с которой помогли несколько часов дополнительного дневного сна.

Еще три дня после оставался заложенным нос и звенело в ушах. Постепенно возвращались запахи. Результат теста пришел положительный.

Вспоминая свои первые отношения с Covid-19, скажу, что вирус действительно стал не таким жестоким. Тогда было тяжело дышать и вообще двигаться. Сейчас вирус обошелся со мной скорее как сезонный грипп — довольно противно. Однако за неделю мы с ним разошлись, действительно, как и с простудой.

Заболел ребенок

Трудным последствием этого коронавируса стало то, что он перекинулся на мою восьмимесячную дочь. Что логично, ведь мы всё время вместе.

Через пять дней от старта моей болезни у малышки поднялась температура до 37,3. Я вздохнула и приготовилась к чему-то плохому. Хотя и надеялась на то, что дети болеют коронавирусом легче.

Можно ли называть легкой болезнь, когда температура подскакивает до 39? В течение ближайших двух суток дочка была обессиленной, словно тряпочка. Температура разгонялась до пика, она тяжело дышала. Я сбрасывала температуру стандартным жаропонижающим для детей. Давала малышке много воды. Она часто и много спала, а в промежутках между скачками температуры даже пыталась быть веселой и бодрой.

Через два дня вирус резко ушел, и дочь повеселела. Полагаю, что такая «простуда» могла ударить по организму сильнее, чем кажется. После выздоровления планируем сдать с дочерью анализы, чтобы проверить дефициты витаминов и общее состояние организма.

Как лечат ковид у детей

Редакция 76.RU созвонилась с педиатром, чтобы выяснить, как лечат малышей от ковида и какие последствия могут быть от вируса у детей.

— На сегодняшний день для детей до года препаратов прямого противовирусного действия не существует, — объяснила Елена Мескина, профессор педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского». — Поэтому для лечения детей мы используем интерферон. Прежде всего это средства в виде капель и спреев для закапывания в нос, также можно использовать свечевые формы интерферона системного действия.

Интерферон — это белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет. Проще говоря, это универсальный защитник организма, который начинает действовать еще до того, как в работу включатся остальные звенья иммунитета.

По словам врача, при раннем назначении он будет наиболее эффективно работать. Поэтому важно обратиться к специалисту при первых симптомах болезни.

При разных формах осложнений лечение подбирается индивидуально.

Осложнения коронавируса у малышей

Как объяснила врач Елена Мескина, дети переносят коронавирус легче взрослых. Но всё зависит от штамма, который подхватил ребенок.

— К сожалению, в последнее время всё больше и больше у нас данных, что новый коронавирус может вызывать миокардит (поражение сердечной мышцы). Кроме того, осложнение может образоваться в виде воспаления печени. Также может случиться такое тяжелое повреждение кожи, как воспалительная сыпь, — пояснила врач-инфекционист Елена Мескина.

Перечень возможных осложнений, вызванных коронавирусом, у детей большой.

— Раньше были распространены тромботические осложнения. Сейчас их стало меньше, однако они тем не менее встречаются, — отметила врач Елена Мескина. — А если они возникают, то это может привести к тяжелым последствиям для почек, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. Также может быть сепсис (заражение крови. — Прим. ред.).

По словам педиатра, сейчас во многих случаях, когда нет осложнений и восполнения легких у заболевших, врачи назначают классическую терапию, как при простуде. Полоскание горла, капли в нос, витамины — этого зачастую достаточно для легкой формы протекания коронавируса. Также Елена Мескина порекомендовала в период болезни больше пить жидкости.