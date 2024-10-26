Офтальмолог объяснил, что делать, если лопнул сосуд в глазу

Разрыв капилляров проявляется кровоизлиянием на поверхности глазного яблока — обычно это скопление крови между конъюнктивой (прозрачной оболочкой) и склерой (белой оболочкой). Иногда кровь может поступать в стекловидное тело или в глазную камеру в виде сгустков. Почему так происходит и что делать, рассказал «Вечерней Москве» врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

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Почему лопаются сосуды в глазу

Наиболее частая причина — травмы органов зрения или головы. Повреждения могут быть открытого и закрытого характера. К первым относятся порезы или удары, например, ножом или иголкой. Закрытые травмы получаются от воздействия тупого предмета, что вызывает контузию и даже сотрясение мозга.

Кровоизлияние в глазу может возникнуть после офтальмологической операции. Аномальное строение сосудов или хрупкость их стенок также нередко становятся причинами накопления крови.

Расстройство глаза возникает при различных инфекционных заболеваниях:

Конъюнктивит;

Кератит (воспаление роговицы);

Хориоретинит (воспаление сосудистой оболочки).

На фоне патологических процессов в мозгу нередко повышается внутричерепное давление, что приводит к скоплению крови в глазном яблоке. Также неприятный симптом может быть из-за гипертонии.

Кровоизлияние нередко происходит при интенсивных тренировках, особенно при поднятии тяжестей, сильном приступе кашля или рвоты.

Кроме того, разрывы капилляров могут быть спровоцированы такими внешними факторами, как:

Алкоголь;

Курение;

Резкое прекращение приема антиагрегантов (лекарств от образования тромбов);

Недостаток витаминов в организме;

Несоблюдение гигиены.

Как распознать скопление крови в глазу

Если кровоизлияние произошло под конъюнктивой, это сразу видно в зеркале. На белке глаза будут отчетливо заметны красные точки, прожилки или пятна. Они доставляют дискомфорт и ощущаются как инородное тело.

Когда кровь попадает в стекловидное тело или в сетчатку, то самостоятельно увидеть ее невозможно, потребуется визит к офтальмологу. В данном случае наблюдается нарушение зрения:

Туманность;

Черные точки;

Пелена;

Нечеткость контуров.

Глазам больно адаптироваться к свету, что дополнительно сопровождается обильным слезотечением. Это опасное состояние, которое может привести к полной слепоте.

Что делать при разрыве глазных капилляров

Самое главное в таком состоянии:

Не тереть глаза и не трогать их руками, чтобы не усилить поступление крови;

Не промывать водой;

Снять контактные линзы и на время выздоровления отказаться от их ношения;

Не заниматься самолечением;

Как можно быстрее обратиться за помощью к офтальмологу.

На приеме врач проведет биомикроскопию — детальный осмотр под щелевой лампой, проверит глазное дно и при необходимости назначит УЗИ.

Терапия зависит от причины, которую определит офтальмолог, и от места попадания крови. Обычно стратегия лечения представляет собой наблюдение за патологией. К примеру, гемофтальм (попадание крови в стекловидное тело глаза) не требует оперативного вмешательства, поскольку сгустки рассасываются самостоятельно.

Врач может назначить препараты, которые разжижают кровь. Хирургические процедуры проводят, когда нет заметных улучшений в течение трех недель, либо развитие гемофтальма спровоцировало отслоение сетчатки. Если капилляры лопнули в конъюнктиве, кровяные пятна могут исчезнуть примерно за неделю.

Чтобы сохранить глаза здоровыми, важно исключить все вредные привычки, которые могут привести к разрыву капилляров. Регулярно проходите наблюдение у офтальмолога, придерживайтесь здорового рациона и образа жизни.