Офтальмолог объяснил, что делать, если лопнул сосуд в глазу

«Может привести к полной слепоте»: что делать, если лопнул сосуд в глазу
Разрыв капилляров проявляется кровоизлиянием на поверхности глазного яблока — обычно это скопление крови между конъюнктивой (прозрачной оболочкой) и склерой (белой оболочкой). Иногда кровь может поступать в стекловидное тело или в глазную камеру в виде сгустков. Почему так происходит и что делать, рассказал «Вечерней Москве» врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.
Почему лопаются сосуды в глазу
Наиболее частая причина — травмы органов зрения или головы. Повреждения могут быть открытого и закрытого характера. К первым относятся порезы или удары, например, ножом или иголкой. Закрытые травмы получаются от воздействия тупого предмета, что вызывает контузию и даже сотрясение мозга.
Кровоизлияние в глазу может возникнуть после офтальмологической операции. Аномальное строение сосудов или хрупкость их стенок также нередко становятся причинами накопления крови.
Расстройство глаза возникает при различных инфекционных заболеваниях:
- Конъюнктивит;
- Кератит (воспаление роговицы);
- Хориоретинит (воспаление сосудистой оболочки).
На фоне патологических процессов в мозгу нередко повышается внутричерепное давление, что приводит к скоплению крови в глазном яблоке. Также неприятный симптом может быть из-за гипертонии.
Кровоизлияние нередко происходит при интенсивных тренировках, особенно при поднятии тяжестей, сильном приступе кашля или рвоты.
Кроме того, разрывы капилляров могут быть спровоцированы такими внешними факторами, как:
- Алкоголь;
- Курение;
- Резкое прекращение приема антиагрегантов (лекарств от образования тромбов);
- Недостаток витаминов в организме;
- Несоблюдение гигиены.
Как распознать скопление крови в глазу
Если кровоизлияние произошло под конъюнктивой, это сразу видно в зеркале. На белке глаза будут отчетливо заметны красные точки, прожилки или пятна. Они доставляют дискомфорт и ощущаются как инородное тело.
Когда кровь попадает в стекловидное тело или в сетчатку, то самостоятельно увидеть ее невозможно, потребуется визит к офтальмологу. В данном случае наблюдается нарушение зрения:
- Туманность;
- Черные точки;
- Пелена;
- Нечеткость контуров.
Глазам больно адаптироваться к свету, что дополнительно сопровождается обильным слезотечением. Это опасное состояние, которое может привести к полной слепоте.
Что делать при разрыве глазных капилляров
Самое главное в таком состоянии:
- Не тереть глаза и не трогать их руками, чтобы не усилить поступление крови;
- Не промывать водой;
- Снять контактные линзы и на время выздоровления отказаться от их ношения;
- Не заниматься самолечением;
- Как можно быстрее обратиться за помощью к офтальмологу.
На приеме врач проведет биомикроскопию — детальный осмотр под щелевой лампой, проверит глазное дно и при необходимости назначит УЗИ.
Терапия зависит от причины, которую определит офтальмолог, и от места попадания крови. Обычно стратегия лечения представляет собой наблюдение за патологией. К примеру, гемофтальм (попадание крови в стекловидное тело глаза) не требует оперативного вмешательства, поскольку сгустки рассасываются самостоятельно.
Врач может назначить препараты, которые разжижают кровь. Хирургические процедуры проводят, когда нет заметных улучшений в течение трех недель, либо развитие гемофтальма спровоцировало отслоение сетчатки. Если капилляры лопнули в конъюнктиве, кровяные пятна могут исчезнуть примерно за неделю.
Чтобы сохранить глаза здоровыми, важно исключить все вредные привычки, которые могут привести к разрыву капилляров. Регулярно проходите наблюдение у офтальмолога, придерживайтесь здорового рациона и образа жизни.