Врачи предупредили об опасности цветных контактных линз на Хэллоуин

Врачи предупредили об опасности для здоровья цветных контактных линз на Хэллоуин
По словам экспертов, цветные контактные линзы, отпускаемые без рецепта, могут навредить глазам. Поэтому их не советует использовать доктор медицины Миэль Сундарараджан, доцент кафедры офтальмологии в Медицинской школе Вашингтонского университета.
Как отмечает Эшли Бриссетт, доктора медицины, магистра наук, офтальмолога и хирурга по лечению катаракты из Нью-Йорка, безрецептурные цветные контактные линзы часто не обладают необходимой стерильностью и правильной посадкой. Это может привести к развитию серьёзных глазных инфекций: например, к кератиту — воспалению роговицы, которое вызвано бактериями или грибками.
При неправильном надевании контактных линз на поверхности роговицы глаз возникают царапины или потёртости. Это приводит к боли, покраснению и даже потере зрения.
Кроме того, некоторые материалы или красители в цветных линзах могут вызывать аллергические реакции. Подобные линзы также способны блокировать поступление кислорода к роговице. Это может вызвать осложнения, такие как отёк или неоваскуляризация.
Более безопасным вариантом для зрения будут цветные контактные линзы, отпускаемые по рецепту.
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