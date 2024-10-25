Эндокринолог предупредила об опасности детского ожирения

Детское ожирение опасно, поскольку может привести к гипертонии и сахарному диабету второго типа, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на детского эндокринолога Минздрава Валентину Дивинскую. По ее словам, ожирение — это самая частая детская эндокринная патология.

Все это небезопасно, потому что в детском возрасте это избыточный вес, а по мере взросления — сердечно-сосудистый риск. Может развиться гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, возникает в последующем угроза инсультов и инфарктов, — объяснила эндокринолог.

Дивинская отметила, что сейчас фиксируется все больше случаев тяжелых, морбидных форм ожирения.

Ранее заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России профессор Александр Аметов сообщил, что ожирение у человека начинается еще при зачатии. По его словам, лишний вес — не всегда последствие нездорового образа жизни.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что важно соблюдать диету, чтобы избавиться от ожирения. Она отметила, что, помимо правильного питания, также следует изменить образ жизни и добавить регулярные физические нагрузки.