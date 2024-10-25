Фитобезоар: чем опасна хурма

Волокна хурмы могут застревать в желудке, образовывая фитобезоаргепатолог. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

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«В этом фрукте содержатся волокна, которые надолго даруют чувство сытости, но также долго они покидают желудочно-кишечный тракт. Поэтому при частом употреблении хурмы могут возникнуть запоры. К тому же эти волокна могут застревать в желудке, образовывать фитобезоар и приводить к различным проблемам», — отметила специалист.

Дианова рекомендовала изредка добавлять этот фрукт в рацион.

«Лучше есть ее не каждый день, а один–два раза в неделю, пока идет сезон. И не нужно пытаться сидеть на диете, состоящей только из хурмы. А за разгрузочный день на этом фрукте можно поплатиться здоровьем», — подчеркнула диетолог.

Осенью начинается сезон хурмы — вкусного и полезного плода, который к тому же радует глаз своим ярким цветом. Некоторые люди утверждают, что благодаря ее добавлению в рацион можно похудеть, избавиться от отеков и лишней жидкости в организме. Правда ли, что можно похудеть с помощью хурмы и чем еще полезен этот плод, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.