Терапевт объяснил, чем опасна привычка покусывать внутреннюю сторону щек

Привычка кусать внутреннюю сторону щек и губ чревата язвами и грибком рода кандида, предупредила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что это довольно распространенная привычка среди людей разного возраста, возникающая из-за стресса, тревоги или скуки. Кроме того, уточнила она, покусывание щек может быть связано с психосоматическими расстройствами.

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«С точки зрения физиологии, повторное раздражение слизистой оболочки рта приводит к микротравмам, что может создать условия для более серьезных повреждений и осложнений. Постоянное раздражение и травмирование тканей может привести к образованию язв или эрозий на слизистой оболочке. Эти повреждения болят, затрудняют прием пищи и могут стать воротами для инфекции. Одним из осложнений является кандидоз, вызванный грибком рода кандида», — пояснила врач.

По ее словам, повреждения слизистой становятся входными воротами для патогенных микробов и грибков. Кроме того, уточнила терапевт, постоянное механическое воздействие может привести к кератозу — осложнению, представляющему собой патологическое уплотнение эпителия слизистой. Тен поделилась, что может возникнуть предраковое состояние, если хроническое раздражение сохраняется длительное время.

«При длительном воздействии и заживлении повреждений возможно образование фиброзной ткани, что может вызывать дискомфорт, затруднять речь и прием пищи. Хроническое травмирование тканей полости рта может в долгосрочной перспективе увеличить риск развития злокачественных новообразований, хотя такая связь остается предметом исследований. В некоторых случаях хронический кератоз или язвы могут трансформироваться в рак слизистой оболочки рта», — заключила терапевт.

Ранее терапевт Зумруд Омарова предупредила, что привычка грызть ногти чревата появлением глистов и воспалением десен. Специалист отметила, что ноготь может отслоиться от ложа из-за постоянной травматизации.