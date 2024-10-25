При подагре происходит отложение кристаллов мочевой кислоты в тканях суставов, что приводит к развитию артритов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиника Фомина» Анна Баркулова.

«Мочевая кислота — это продукт обмена пуринов, то есть белков, которые мы получаем с пищей. Увеличение мочевой кислоты в крови может быть по нескольким причинам: чаще всего это повышенное потребление с пищей в сочетании с пониженным ее выведением из организма. Например, при снижении функции почек», — пояснила специалист.

Симптомы подагры:

Начинается с внезапной острой боли в суставе, чаще ночью, боль усиливается в течение нескольких часов, часто становясь нестерпимой.

Типичная локализация — плюснефаланговый сустав большого пальца стопы, однако могут поражаться и другие суставы; характерно поражение только одного сустава (в отличие, к примеру, от ревматоидного артрита, при котором поражаются симметричные суставы).

Кожа над пораженным суставом натянута, горячая на ощупь, блестящая, красная или пурпурная, есть припухлость.

Как диагностируют подагру

По словам терапевта, наиболее достоверный способ диагностики подагры — это исследование внутрисуставной жидкости на наличие в ней кристаллов мочевой кислоты. Однако далеко не везде применяется данный метод, поэтому подагру чаще ставят по определенным клиническим критериям: учитывают наличие и характеристики артрита в сочетании с уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови.

«Только повышение мочевой кислоты в крови еще не говорит о том, что есть подагра. Так же как и не любая боль в суставе в сочетании с повышением мочевой кислоты в крови будет расцениваться как подагра: у возрастных пациентов суставы могут болеть, к примеру, из-за наличия артроза», — уточнила доктор.

В момент болевого приступа мочевая кислота в крови может снижаться, поэтому наиболее целесообразно оценивать ее уровень после купирования боли, заметила врач.

Лечение подагры

В первую очередь для лечения подагры необходима модификация образа жизни, подчеркнула медик:

Нормализация массы тела;

Отказ от алкоголя и курения;

Ежедневная физическая активность.

«Основной принцип питания при подагре — снижение уровня пуринов в рационе, то есть ограничение употребления красного мяса — не более 500 г в неделю, жирных мясных бульонов, пива. Оптимальной при подагре, как и при многих других заболеваниях, является средиземноморская диета. Строгие диеты с жесткими ограничениями не показали более высокую эффективность, к тому же чем строже диета, тем вероятнее последующий срыв», — заверила терапевт.

При подагре назначаются препараты, снижающие мочевую кислоту в крови. Для купирования приступов используются противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также важно лечить сопутствующие заболевания, если они имеются: гипертония, сахарный диабет и другие, отметила врач.