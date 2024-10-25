Приступ внезапной острой боли в суставе: что такое подагра и как ее выявить
При подагре происходит отложение кристаллов мочевой кислоты в тканях суставов, что приводит к развитию артритов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиника Фомина» Анна Баркулова.
«Мочевая кислота — это продукт обмена пуринов, то есть белков, которые мы получаем с пищей. Увеличение мочевой кислоты в крови может быть по нескольким причинам: чаще всего это повышенное потребление с пищей в сочетании с пониженным ее выведением из организма. Например, при снижении функции почек», — пояснила специалист.
Симптомы подагры:
- Начинается с внезапной острой боли в суставе, чаще ночью, боль усиливается в течение нескольких часов, часто становясь нестерпимой.
- Типичная локализация — плюснефаланговый сустав большого пальца стопы, однако могут поражаться и другие суставы; характерно поражение только одного сустава (в отличие, к примеру, от ревматоидного артрита, при котором поражаются симметричные суставы).
- Кожа над пораженным суставом натянута, горячая на ощупь, блестящая, красная или пурпурная, есть припухлость.
Как диагностируют подагру
По словам терапевта, наиболее достоверный способ диагностики подагры — это исследование внутрисуставной жидкости на наличие в ней кристаллов мочевой кислоты. Однако далеко не везде применяется данный метод, поэтому подагру чаще ставят по определенным клиническим критериям: учитывают наличие и характеристики артрита в сочетании с уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови.
«Только повышение мочевой кислоты в крови еще не говорит о том, что есть подагра. Так же как и не любая боль в суставе в сочетании с повышением мочевой кислоты в крови будет расцениваться как подагра: у возрастных пациентов суставы могут болеть, к примеру, из-за наличия артроза», — уточнила доктор.
В момент болевого приступа мочевая кислота в крови может снижаться, поэтому наиболее целесообразно оценивать ее уровень после купирования боли, заметила врач.
Лечение подагры
В первую очередь для лечения подагры необходима модификация образа жизни, подчеркнула медик:
- Нормализация массы тела;
- Отказ от алкоголя и курения;
- Ежедневная физическая активность.
«Основной принцип питания при подагре — снижение уровня пуринов в рационе, то есть ограничение употребления красного мяса — не более 500 г в неделю, жирных мясных бульонов, пива. Оптимальной при подагре, как и при многих других заболеваниях, является средиземноморская диета. Строгие диеты с жесткими ограничениями не показали более высокую эффективность, к тому же чем строже диета, тем вероятнее последующий срыв», — заверила терапевт.
При подагре назначаются препараты, снижающие мочевую кислоту в крови. Для купирования приступов используются противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также важно лечить сопутствующие заболевания, если они имеются: гипертония, сахарный диабет и другие, отметила врач.
«Не все препараты можно принимать при подагре (например, некоторые мочегонные), поэтому перед их приемом необходимо проконсультироваться с врачом», — заключила специалист.