Кардиолог предупредил, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и женщин после 65, которые курят, имеют лишний вес или ожирение. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ, гендиректор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

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«Максимальный риск развития АГ наблюдается у мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет, у которых у родителей была АГ, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения (повышение холестерина, глюкозы и мочевой кислоты)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые (к ним относятся возраст, пол и наследственность) и изменяемые (лишний вес, курение, гиподинамия, диабет и стресс). Основными мерами по предотвращению гипертонии является изменение образа жизни, отметил кардиолог.

Для профилактики нужно проходить более 10 тысяч шагов, стараться находить виды физической активности, например футбол, бадминтон, плавание или теннис. Также следует отказаться от курения, потребления алкоголя.

«Сейчас много уделяется внимания работе со стрессом. Советую пациентам слушать любимую музыку, танцевать и медитировать», — заявил Шляхто.

Регулярный недосып может пагубно отражаться на здоровье и вызывать ряд опасных заболеваний. Одно из них — атеросклероз. Об этом сообщила врач-кардиолог Наталия Золотарева.