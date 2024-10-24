В Уфе спасли школьника, проглотившего восемь магнитов

В Уфе врачи Республиканской клинической детской больницы достали из кишечника 11-летнего пациента восемь магнитов. Об этом сообщает издание Bash.news со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

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Как пояснил школьник, он проглотил шарики от головоломки случайно.

«Лежал вечером, с ними играл, в это время зевал. Когда рассоединял магниты, они попали в рот и проскочили дальше», — поделился мальчик, добавив, что не стал бы специально глотать такие предметы, так как понимает всю опасность попадания магнитов в ЖКТ.

Школьник рассказал, что побежал в туалет и попытался вызвать рвоту, чтобы инородные предметы вышли сами, но у него ничего не вышло. Тогда мальчик рассказал обо всем маме, и та отвезла его в больницу.

Рентген показал, что все восемь шариков соединились в цепочку и находятся в кишечнике. Медики провели ребенку малоинвазивную операцию. В стационаре мальчик находился неделю, после чего его выписали домой.