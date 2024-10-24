Перечислены симптомы, при которых может быть назначена детоксикация

Медицинский детокс необходим пациентам с клиническими проявлениями интоксикации: частые головные боли, «мозговой туман», хроническая усталость, проблемы с пищеварением и другими. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трансфузиолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Ильмира Гильмутдинова.

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Детоксикация — это естественное и искусственное удаление токсинов из организма. Считалось, что наш организм способен самостоятельно выводить токсины из организма и помощь извне ему не нужна, если речь не идет об острых видах отравления – лекарствами, ядами, алкоголем, наркотиками и т.д.

«Сегодня ученые и клиницисты уже не так категоричны во взглядах на детокс извне. Приходит понимание, что процесс собственной детоксикации зависит от многих факторов. Среди них – генетика, активность ферментов детоксикации, наличие кофакторов, количество токсических веществ в организме и их природа, сбои в работе органов выведения», – рассказала врач.

По ее словам, детоксикация с использованием медицинских методов необходима в первую очередь тем, кто находится в состоянии острого отравления токсическими веществами или на регулярной основе подвергается их значительному воздействию – алкоголь, наркотики, токсины на производстве и т.д.

«Кроме того, медицинский детокс необходим пациентам с клиническими проявлениями интоксикации: частые головные боли, «мозговой туман», желтушность кожных покровов, хроническая усталость, высыпания на коже, аллергические реакции неясной природы, сниженный иммунитет, проблемы с пищеварением, боли в теле (мышечные и суставные)», – отметила врач.

Перед назначением процедуры первую очередь врач экологический анамнез: узнает, в каких условиях пациент живет, как построен его быт.