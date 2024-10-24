Врач назвал основные причины повреждения суставов

Лишний вес и возраст могут быть причинами повреждения суставов, рассказал в беседе с KP.RU кандидат медицинских наук Роман Деев. По его словам, также на состояние суставов влияют чрезмерные нагрузки.

Повреждение суставов у женщин старшей возрастной группы встречается значительно чаще, чем у мужчин. Одна из причин этого — лишний вес и ожирение, которые более распространены среди представительниц женского пола, — объяснил врач.

Медик отметил, что лишний вес может давить на суставы и ткани, что приводит к остеоартриту. Также из-за травм может появиться посттравматический артрит. Чаще всего это происходит из-за чрезмерной нагрузки. Кроме того, от артрита нередко страдают строители, грузчики и спортсмены.

Тренеры, не имеющие специального качественного образования и не знающие меры, нередко перегружают своих подопечных. Особенно грешат этим молодые сотрудники, у которых полно сил, и поэтому они не обращают внимания на возраст и состояние здоровья тех, кого тренируют, — добавил Деев.

Ранее физиотерапевт Жамон Коуч заявил, что хруст, скрип и другие звуки в коленях могут возникнуть из-за пузырьков воздуха. По его словам, также защемления сухожилия или связки могут стать причиной звуков в колене.