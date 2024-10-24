Нехватка врачей в учреждениях по профилактике НИЗ составляет почти 26%

Учреждения, занимающиеся профилактикой неинфекционных заболеваний (НИЗ) в России укомплектованы врачами на 73,7%, средним медицинским персоналом - на 85,3%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Мы отмечаем, что на сегодняшний день укомплектованность врачами по итогам 2023 года составила 73,7%, средним персоналом - 85,3%. Это на наш взгляд является с одной стороны недостаточным с точки зрения установленных нормативов, с другой стороны, <...> одним из будущих проектов, который будет реализован и мы являемся участником этого проекта <...>, [является проект] по повышению производительности труда. То есть <...> резервы есть в системе, для того чтобы система работала и функционировала хорошо", - сказал он на парламентских слушаниях комитета Совфеда на тему "Охрана здоровья работающего населения".

Камкин уточнил, что в РФ сформирована достаточная инфраструктура для работы в рамках профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни.