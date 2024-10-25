Дерматолог предупредил, что может скрываться за пигментацией

Тёмные пятна на лице появляются с возрастом, они крупнее веснушек и не исчезают с приходом осени. Какое заболевание может скрываться за такой пигментацией, «Клопс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Марина Печенина.

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Для начала нужно понять, что такое пигментация и как не спутать её с безобидными веснушками, обратила внимание доктор.

«Мелкие крапинки чаще встречаются у людей со светлой кожей, появляются под воздействием солнца. Веснушки покрывают не только лицо, но и руки и плечи», — объяснила дерматолог.

Что касается тёмных пигментных пятен, то они крупнее веснушек, имеют коричневый оттенок и возникают только на лице. На их появление влияет не только ультрафиолет, но и приём некоторых лекарств и различные заболевания, иногда очень серьёзные.

«Это может быть и опасная меланома, которую очень трудно определить человеку, не имеющему медицинского образования», — предупредила специалист.

Под видом пигментации нередко скрываются злокачественные новообразования. Необходимо обратиться к врачу-дерматологу и определить характер тёмных пятен. Врач проведёт процедуру дерматоскопии, рассмотрит микроструктуру разных слоёв кожи. Если ничего серьёзного не обнаружится, то безобидные пятнышки можно высветлить с помощью косметических процедур, подытожила Марина Печенина.

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