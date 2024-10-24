​Врач-кардиолог ответит на вопросы о заболеваниях сердца в Забайкалье

Традиционная горячая линия «Позвоните доктору» состоится 25 октября с 14:00 до 15:00. Специалист отделения кардиологии краевой клинической больницы Андрей Мочалов бесплатно проконсультирует жителей Забайкалья о профилактике и диагностике заболеваний сердца.

«Все желающие смогут позвонить и задать все интересующие вопросы касающиеся заболеваний сердца. Я проведу качественную консультацию для жителей нашего края, о профилактике, реабилитации и диагностике заболеваний сердца», - поделился Андрей Мочалов.

Телефон горячей линии: 8(3032) 35-80-12

Напомним, горячая линия «Позвоните доктору» реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Национальные проекты России реализуются по решению президента Владимира Путина с 2018 года. Их цель - обеспечить социально-экономическое развитие государства, повысить уровень жизни людей, создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Благодаря нацпроектам в регионе строятся новые школы и дошкольные учреждения, ремонтируются поликлиники и больницы, строятся и восстанавливаются дороги, благоустраиваются парки и скверы. Забайкалье в 2024 году участвует в 14 национальных проектах, на их реализацию в бюджете региона предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей. Финансирование ключевых мероприятий, на приоритетность которых указал глава государства, осталось на уровне прошлого года.