Ученые обнаружили неожиданный эффект влияния кофе на людей с гипертонией

Группа китайских исследователей обнаружила, люди с гипертонией могут снизить риск развития деменции, регулярно употребляя кофе. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Эксперты задались вопросом, можно ли установить прямую связь между употреблением кофеиносодержащих напитков и деменцией. Чтобы найти такую ассоциацию, они обратились к базе данных о здоровье более 500 тысяч человек.

Выяснилось, что люди с гипертонией были более склонны к развитию деменции. Регулярное употребление кофе у таких пациентов было связано с низким риском когнитивных нарушений.

Авторы предполагают, что кофеиносодержащие напитки снижают уровень воспаления, что и оказывает благоприятное действие на людей с высоким давлением.