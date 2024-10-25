Что такое кластерные головные боли и когда пора обратиться к врачу

Кластерные головные боли (КГБ) — редкое, но очень изнуряющее заболевание, и те, кто столкнулся с этим недугом, понимают, насколько сильной может быть эта боль. Что это такое и как с этим бороться, рассказали «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин и врач-невролог Ольга Яковлева.

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Что такое кластерные головные боли

КГБ — это один из самых тяжелых видов головной боли. Болезненные приступы приходят «кластерами» — от нескольких дней до месяцев боли, а потом наступает перерыв, который может длиться месяцы или даже годы. За один день у человека может быть до восьми приступов, и каждый из них длится от 15 минут до трех часов. Коварство КГБ в том, что приступы случаются регулярно, как по часам, что сильно осложняет жизнь.

Боль при КГБ настолько острая и невыносимая, что ее описывают как «сверлящую» или «жгучую», а чаще всего она сосредоточена вокруг одного глаза. Причем не просто болит — глаз может краснеть и слезиться, нос закладывает, лицо потеет, а больной чувствует себя полностью беспомощным.

Почему возникают кластерные головные боли

Кластерные головные боли — это, пожалуй, одни из самых интенсивных и неприятных видов боли, которые можно себе представить. Ученые до конца не разобрались в причинах, но есть несколько версий и механизмов, которые объясняют эту загадку:

генетика;

Некоторые люди предрасположены к КГБ генетически. Хотя пока не найден точный ген, отвечающий за это, примерно в 2–7 процентах случаев такая боль передается «в подарок» от родителей. То есть, если у кого-то в семье были такие головные боли, шансы их возникновения у вас выше.

гипоталамус — «виновник» биоритмов;

Главный подозреваемый в деле о кластерных головных болях — гипоталамус. Это часть мозга, которая отвечает за наши биологические часы и контролирует многие автоматические функции организма. Интересно, что приступы КГБ обычно случаются в одно и то же время суток, и именно дисфункция гипоталамуса может быть в этом замешана. Поэтому эти боли такие предсказуемые и возникают по расписанию.

нервы и сосуды — неразлучные друзья боли;

Здесь дело еще и в нервах, а точнее, в тройничном нерве, который отвечает за болевые ощущения на лице и в голове. Во время приступа происходит активация этого нерва, и в результате выделяются вещества, которые вызывают воспаление и расширяют сосуды в области головы. А когда сосуды расширяются и воспаляются — это значит, что боль усиливается и разливается по всей голове.

симптомы и триггеры;

Покраснение глаз, слезотечение, заложенность носа и потливость лица — классические спутники кластерной боли. И вот еще интересный момент: приступ может быть вызван некоторыми триггерами, например, алкоголем или нитроглицерином. То есть если вы находитесь в активной фазе КГБ и выпьете бокал вина, это вполне может спровоцировать новый приступ.

редкие случаи: опухоли и другие новообразования;

Хоть это и бывает редко, иногда кластерные головные боли могут возникать из-за новообразований, например, опухолей или аномалий в сосудах мозга. Поэтому, если головные боли появились внезапно и очень сильно, врачи рекомендуют сделать МРТ, чтобы исключить такие серьезные причины.

Смешанные боли: когда КГБ и мигрень идут вместе

Есть люди, у которых наряду с КГБ возникает мигрень, и это может осложнять ситуацию. Симптомы таких болей могут перекрывать друг друга, и понять, что происходит на самом деле, становится сложно.

Когда пора к врачу

Если у вас начались сильные боли, которые появляются регулярно, особенно ночью, — это повод обратиться к врачу. Чем раньше начнете лечение, тем больше шансов снизить частоту и интенсивность приступов.