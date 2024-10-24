Профессор рассказал об инфекции, убившей 13 американцев после урагана

Скачок заболеваемости Vibrio vulnificus был зафиксирован в штате Флорида в США после недавно обрушившихся на полуостров ураганов "Хелен" и "Милтон".

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По данным министерства здравоохранения штата, погибли уже 13 человек. Что представляет собой эта инфекция, "Российской газете" рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета, профессор Владимир Никифоров.

"Это не какой-то новый, неизвестный возбудитель. Мы знаем о нем с 1976 года, то есть уже 46 лет. Если бы он представлял из себя серьезную, мы бы об этом уже услышали. Бактерия передается человеку при поедании сырых морепродуктов или плохо термически обработанных, это обязательное условие. Также можно заразиться, если ступить в застойную лужу с морским содержимым - патоген проникает в организм через ранки, трещины на коже. Также есть риск заболеть, если пораниться об агрессивных шипастых морских рыб. К счастью, в наших теплых морях эта бактерия не встречается - во всяком случае, мне о случаях заражения неизвестно. О побережье Камчатки не могу сказать, но, в принципе, температура там пониже, чем нужно для этой бактерии", - отметил профессор.

Никифоров отмечает: обычно здоровый организм самостоятельно справляется с попавшей в организм бактерией. А заражение и развитие заболевания происходит у ослабленных людей, страдающих болезнями печени или выраженным иммунодефицитом.