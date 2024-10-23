Доктора рассказали, как определить заболевание по цвету мочи

Цвет мочи может указывать на наличие какого-либо заболевания.

Как пишет aif.ru, темно-желтый или коричневый цвет мочи может говорить о патологии печени и желчного пузыря. Также это является одним из признаков обезвоживания организма.

Если моча красная, речь может идти о камнях в почках, ранних опухолевых процессах и даже пиурии — гное, который появляется из-за заболевания мочеполовой системы. В последнем случае моча иногда имеет зеленоватый оттенок.

Розовый цвет указывает на наличие в ней бактерий Serratia marcescens. Обычно они присутствуют в организме человека с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях это является симптомом микрогематургии — попадания крови в мочу, что говорит о воспалении органов мочевыводительной системы.

Белая, светлая или прозрачная моча — признак сахарного диабета или нарушения липидного обмена организма. Черный цвет характерен для людей, страдающих из-за воспалительных процессов в почках и протоках. Также этот цвет может свидетельствовать о таком страшном заболевании как меланома — одном из самых опасных видов онкологии.

Моча здорового человека должна быть соломенно-желтой.

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