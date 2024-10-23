Врач назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами не всегда являются признаком недосыпа. Иногда они сигнализируют о внутренних сбоях в организме. О малоизвестных причинах их возникновения «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то это может быть признаком целого ряда внутренних проблем. Среди них:

анемия;

заболевания щитовидной железы;

гормональные изменения;

сердечная недостаточность;

обезвоживание.

В некоторых случаях выраженная пигментация под глазами может говорить о нарушениях работы печени и ее перегрузке вследствие неправильного питания и образа жизни, — предупредил Кондрахин.

Кроме того, этот признак также может говорить о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы и хронической сердечной недостаточности, отметил специалист.

При неправильной работе сердца кровоснабжение нарушается. При близком расположении сосудов к коже они становятся сильно заметны под глазами, — пояснил терапевт.

Синяки под глазами можно устранить только в том случае, если они являются причиной нехронического заболевания внутренней системы организма, подчеркнул врач.

Если же темные круги появились вследствие хронической болезни, то эту проблему будет сложно решить. Пигментация может становиться менее выраженной только в период облегчения состояния, — добавил Кондрахин.

Также врач в беседе с «ВМ» назвал три инфекционных заболевания, которые могут привести к коме.