Новый корпус Мелитопольского областного онкологического диспансера распахнул свои двери после десятилетий простоя. Теперь пациенты из Запорожской и Херсонской областей смогут на начальной стадии выявить опасное заболевание и получить современное лечение, не выезжая в другие регионы России.

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Местные жители и врачи ждали этого торжественного события 30 лет. До настоящего времени медицинская помощь оказывалась в корпусах 1956 и 1981 годов постройки, но теперь все изменилось.

В просторном семиэтажном здании развернуты три операционные, отделение абдоминальной хирургии на 30 коек, реанимационное отделение и кабинеты амбулаторного приема врачей-специалистов. Для пациентов также доступен новый компьютерный томограф, современный рентген-комплекс, УЗИ-аппараты и другое высокотехнологичное медицинское оборудование.

Это позволит нам значительно, практически в полтора раза увеличить количество онкологических больных, которых мы можем лечить в стационаре. Мы открыли дополнительные отделения, что даст возможность выполнять операции при заболеваниях органов брюшной полости и расширить спектр химиотерапевтического лечения, - заявил министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров.

Помочь местному персоналу освоить современное оборудование с "большой земли", так здесь называют другие регионы России, регулярно приезжают специалисты федерального центра медицины катастроф "Южный". Они работают по системе ротации. С одним из них - врачом-рентгенологом Владимиром Мамбык удалось пообщаться в июне, когда он с коллегами настраивал аппаратуру.

Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения. Столкнуться с таким диагнозом боится каждый, но благодаря раннему выявлению и постоянному контролю можно достичь длительной ремиссии. Именно слабая диагностика в былые украинские времена и привела к большому количеству пациентов с запущенной формой болезни. Однако мы справимся, - рассказал Владимир Мамбык.

Необходимо отметить, что, несмотря на ряд объективных трудностей и угрозу террористических ударов ВСУ, система здравоохранения в Запорожской области стремительно развивается. Так, открытие в Бердянске и Мелитополе региональных сосудистых центров позволяет оказывать высокотехнологичную помощь больным с инфарктом миокарда и инсультом, проводить операции на сосудах. Запланировано строительство многопрофильного детского медицинского центра, который станет филиалом Мелитопольской областной больницы.

Началась в регионе реформа поликлинической службы. Имеющий 47-летний опыт работы заместитель главврача Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Иван Пашко считает, что реорганизация благотворно отразится на работе первичного звена системы здравоохранения.