Выпадение волос – проблема, с которой сталкиваются многие, и чтобы решить ее, важно понять причину. Один из самых эффективных способов выявить факторы, влияющие на состояние волос, – сдать анализ крови.

В первую очередь стоит проверить уровень гемоглобина. Недостаток железа в организме, что проявляется низким уровнем гемоглобина, может приводить к анемии, а она, в свою очередь, вызывает ослабление волос и их выпадение. Если волосы стали тусклыми и ломкими, стоит также обратить внимание на уровень общего белка. Белок – основной строительный материал для клеток, и его дефицит может стать причиной ухудшения состояния волос и замедления их роста.

Симптомы низкого ферритина

Не менее важны показатели цинка и фолиевой кислоты. Цинк играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи головы и корней волос. Нехватка этого микроэлемента может вызывать сухость кожи, ломкость и выпадение волос. Фолиевая кислота, в свою очередь, необходима для деления клеток и роста волос. Недостаток витаминов группы B, к которым относится фолиевая кислота, может также негативно сказаться на состоянии волос.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.