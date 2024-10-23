«Попкорновая» болезнь легких: что это такое и кому грозит

Вейпы могут вызывать острый бронхиолит или «попкорновую» болезнь легких из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, рассказала «Газете.Ru» пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова.

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«Ранее это заболевание диагностировалось у работников по производству попкорна. В ходе исследований было выяснено, что причиной послужил диацетил, который применялся в качестве ароматизатора. В этом же качестве он используется и в вейпах, благодаря чему жидкость приобретает вкус сливочного масла, попкорна. При нагревании диацетил вызывает воспаление в клетках респираторного тракта, повреждение ДНК и клеточную смерть», – отметила врач.

Пациенты могут предъявлять жалобы на кашель, одышку, учащенное сердцебиение, боль в груди, эпизоды хрипов в груди, кровохарканье, тошноту, рвоту, потерю аппетита, боль в животе спастического характера, диарею, повышение температуры тела и общее недомогание.