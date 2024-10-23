Врач рассказал, о каких проблемах с питанием говорят ломкие ногти

Ломкие и слоящиеся ногти могут говорить о дефиците белка и железа в рационе. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский гастроэнтеролог и терапевт Саурaб Сетхи.

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Врач объяснил, что ногти, состоящие из кератина, теряют свою структуру при недостатке белка, который содержится в таких продуктах, как яйца и нежирное мясо. Министерство здравоохранения США рекомендует потреблять 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. Для человека весом 68 кг суточная норма белка составляет около 54 граммов.

Железо также играет важную роль в поддержании здоровья ногтей, обеспечивая их кислородом через гемоглобин. Это сложный белок, основной компонент красных кровяных клеток, переносящий кислород от легких ко всем тканям организма. Недостаток железа не только делает ногти ломкими, но и повышает риск проблем с сердцем. Сетхи отметил, что мужчинам рекомендуется потреблять около восьми миллиграммов железа в день, а женщинам — 18 миллиграммов до 50 лет и восемь миллиграммов после 51 года.

Лучшими источниками железа выступают красное мясо, печень, моллюски, фасоль, шпинат, тыквенные семечки, изюм и темный шоколад.

Гастроэнтеролог предупредил, что при употреблении богатых железом и белком продуктов важно не перестараться. Избыток белка может вызвать проблемы с пищеварением, а слишком большое количество железа повышает риск развития заболеваний печени и диабета.