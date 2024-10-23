Диетолог назвал овощи, вредные для здоровья

Овощи — неотъемлемая часть здорового питания, источник клетчатки, витаминов и минералов. Но у некоторых людей овощи могут вызывать проблемы со здоровьем. Кому вредно есть овощи и почему, URA.ru разбирается вместе с диетологом Ириной Филатовой.

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Овощи и заболевания ЖКТ

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь, колит, овощи могут навредить. Особенно в сыром виде и в период обострения.

«Сырые овощи содержат грубую клетчатку, которая может раздражать слизистую желудка и кишечника, усиливать боль и другие неприятные симптомы, — комментирует диетолог Ирина Филатова. — При заболеваниях ЖКТ лучше отдавать предпочтение овощам в отварном, тушеном или запеченном виде».

Также стоит ограничить или исключить на время обострения белокочанную капусту, редис, редьку, лук и чеснок — эти овощи могут усилить метеоризм и вздутие живота.

Овощи и заболевания щитовидной железы

При гипотиреозе (пониженной функции щитовидной железы) некоторые овощи могут ухудшить состояние. Это связано с содержанием в них веществ — гойтрогенов, которые мешают усвоению йода щитовидной железой.

«К овощам-гойтрогенам относятся капуста, репа, редис, редька, брюква, — рассказывает Ирина Филатова. — При гипотиреозе лучше ограничить употребление этих овощей, особенно в сыром виде. Или предварительно их отваривать».

Овощи и мочекаменная болезнь

Некоторые овощи содержат вещества, которые могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. К ним относятся щавелевая кислота и пуриновые основания.

«Щавелевая кислота в большом количестве содержится в шпинате, ревене, свекле. Пуриновые основания — в бобовых, грибах, брокколи, — поясняет диетолог. — При склонности к мочекаменной болезни и подагре эти овощи лучше ограничить. Либо употреблять в отварном виде и в умеренных количествах».

Овощи как аллергены

Некоторые овощи могут вызывать аллергию, особенно у детей и людей с предрасположенностью. Чаще всего аллергию провоцируют томаты, картофель, морковь, сельдерей, петрушка.

«Овощи-аллергены лучше вводить в рацион постепенно и наблюдать за реакцией организма. При появлении сыпи, зуда, отеков — полностью исключить аллерген, — советует Ирина Филатова. — В период обострения аллергии показана специальная гипоаллергенная диета с исключением всех потенциальных аллергенов.»

Овощи и заболевания суставов

Некоторые овощи, особенно паслёновые (томаты, картофель, баклажаны, перец), могут ухудшать состояние при заболеваниях суставов — артритах, артрозах. Это связано с содержанием в них алкалоида соланина.

«Соланин в больших количествах раздражает нервные окончания, провоцирует воспаление и боли в суставах, — комментирует диетолог. — При обострении заболеваний суставов паслёновые лучше существенно ограничить. Либо употреблять только молодые овощи, так как в них соланина меньше».

При этом Ирина Филатова подчёркивает: нельзя полностью исключать овощи из рациона, даже при наличии противопоказаний. Ведь овощи — ценный источник многих нутриентов, которые необходимы организму.