Грыжи позвоночника: симптомы и лечение

Боль в спине — знакомая история для многих. Но что если причина боли — грыжа межпозвоночного диска? Что это за состояние, как оно проявляется в разных отделах позвоночника и как с ним можно справиться, рассказал «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.

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Что такое грыжа диска

Представьте себе ваш позвоночник как конструкцию из кирпичиков-позвонков, а между ними «прокладки» — межпозвонковые диски. Диски помогают держать позвоночник гибким и амортизируют нагрузки. Но иногда эта «прокладка» выходит за пределы своего места, начинает давить на нервы или даже на спинной мозг. Так и появляется грыжа. И каждый отдел позвоночника — шея, грудь, поясница — по-своему реагирует на такую проблему.

Какие бывают грыжи

Грыжи в шее (цервикальные)

Шея поворачивает голову, двигает ее вперед и назад, из-за этой подвижности именно шейный отдел уязвим для грыж.

Откуда берутся грыжи шеи

Травмы, постоянная работа за компьютером, поднятие тяжестей, возрастные изменения — все это может приводить к тому, что диски в шее изнашиваются и могут вылезти за пределы своего места.

Как понять, что проблема в шее

Болит шея и плечо, иногда «стреляет» в руку. Рука немеет, в пальцах покалывает, руку становится трудно поднимать или сгибать. Иногда болит или кружится голова.

Грыжи в грудном отделе (торакальные)

Грудной отдел — это та часть позвоночника, которая соединена с ребрами и поддерживает грудную клетку. В целом этот отдел не так часто подвержен грыжам, но если они там появляются, то могут доставить кучу неприятностей.

Почему возникают грыжи в грудном отделе

Тут все просто: травмы, неправильная осанка, тяжелая физическая работа или даже длительное сидение с согнутой спиной.

Как проявляются симптомы

Болит в средней части спины, иногда ощущается, как будто что-то жжет. Боль может «простреливать» по ребрам или даже отдавать в живот. Если грыжа давит на спинной мозг, может возникнуть слабость в ногах, трудности с мочеиспусканием.

Грыжи в поясничном отделе

Именно здесь чаще всего появляются грыжи, и многие из нас знают эту боль. Все потому, что поясничный отдел выдерживает всю нагрузку, когда мы ходим, наклоняемся, сидим или поднимаем тяжести.

Что вызывает грыжу в пояснице

Неправильное поднятие тяжестей. Если вы часто поднимаете что-то тяжелое с наклоненной спиной, то грыжа почти гарантирована. Также провоцируют грыжи лишний вес и малоподвижный образ жизни — поясница просто устает держать все это.

Как проявляются симптомы

Острая боль в пояснице, которая может отдавать в ногу. Это тот самый радикулит или ишиас, когда кажется, что простреливает от поясницы до пятки. Онемение, покалывание или слабость в ногах. Боль усиливается при поднятии прямой ноги в положении лежа.

Диагностика грыж межпозвонковых дисков

Диагностика грыж межпозвонковых дисков — это первый и самый важный шаг к определению плана лечения и облегчению боли у пациента. И хотя симптомы часто дают врачу подсказки о наличии проблемы, для подтверждения диагноза и выявления точного места и характера грыжи требуется тщательное обследование. Сегодня основной золотой стандарт в диагностике грыж — это магнитно-резонансная томография (МРТ).

Симптомы — первый сигнал для диагностики

Первые звоночки, что есть грыжа, — это, конечно, симптомы: боль в шее, спине, ногах или руках, онемение, покалывание, мышечная слабость. Но эти симптомы могут быть похожи на проявления других заболеваний, поэтому врачу важно не просто собрать жалобы пациента, но и провести полноценное клиническое обследование.

Клиническое обследование включает проверку рефлексов, силы мышц и чувствительности кожи. Врач также может провести ряд специальных тестов на подвижность позвоночника и нервные функции. Это помогает определить уровень и характер поражения, но, чтобы подтвердить диагноз и детально изучить структуру позвоночника, нужны инструментальные методы.

Дополнительные методы диагностики

Несмотря на то что МРТ является ключевым методом диагностики, иногда могут понадобиться другие исследования, чтобы получить полное представление о состоянии позвоночника и исключить другие патологии.

Рентгенография

Хотя рентген не позволяет детально рассмотреть мягкие ткани, его все еще используют для выявления костных изменений, например, деформаций позвонков, сколиоза, остеофитов (костных наростов), переломов или спондилолистеза (смещения позвонков).

Компьютерная томография (КТ)

КТ лучше, чем рентген, визуализирует кости и хрящи, но по детализации мягких тканей уступает МРТ. КТ может быть полезной, если у пациента есть противопоказания к МРТ (например, металлические импланты) или для планирования хирургических вмешательств.

Электронейромиография (ЭНМГ)

Исследование электрической активности мышц и нервов помогает оценить функцию нервных корешков и определить, есть ли повреждение или компрессия нерва. Этот метод часто применяется для уточнения локализации и степени поражения нервов.

Когда обращаться к врачу

Обратитесь к специалисту, если боль в спине или шее не проходит в течение нескольких дней, мешает повседневным делам или сопровождается неврологическими симптомами (например, слабостью или онемением в конечностях, простреливающей болью в конечностях). Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее удастся вернуться к активной и полноценной жизни.