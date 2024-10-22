Найдена диета, которая может улучшить работу поджелудочной при диабете

Диета с низким содержанием углеводов может позволить людям с диабетом 2 типа прекратить прием лекарств для снижения уровня сахара в крови. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Бета-клетки поджелудочной железы производят и выделяют инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. При диабете 2 типа эти клетки могут менее эффективно реагировать на повышение уровня сахара. Новое исследование, в котором приняли участие 57 пациентов, показало, что улучшить работу бета-клеток может низкоуглеводная диета. Углеводами богаты крупы и все сладкие и мучные продукты.

Добровольцев разделили на две равные группы. В течение 12 недель они соблюдали или высокоуглеводную (55% углеводов и 20% жира) или низкоуглеводную диету (9% углеводов и 65% жира). Через 12 недель в группе, ограничившей углеводы, улучшилась работа бета-клеток. В случае некоторых показателей увеличение эффективности было вдвое выше.

Ученые считают, что при более длительном соблюдении низкоуглеводная диета может привести к ремиссии и отказу от препаратов против диабета. Они планируют проверить это в будущих исследованиях.