Названы преимущества для здоровья диеты, имитирующей голодание

Диета, имитирующая голодание, предлагает те же самые преимущества для организма, что и пост. Но при этом вы можете употреблять небольшие порции пищи.

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Диета, имитирующая голодание, может длиться от четырёх до семи дней. Этот рацион в отличие от традиционного или прерывистого голодания включает употребление некоторой пищи. Разрешено есть такие продукты, как фрукты, полезные жиры, растительный белок, овощи, цельные зёрна. Важно также поддерживать водный баланс. Можно употреблять травяные чаи без кофеина.

Избегают во время соблюдения этой диеты алкоголя, животных жиров, животного белка, молочных продуктов, продуктов с высоким содержанием крахмала, подслащённых сахаром напитков, сладких продуктов.

К потенциальным преимуществам для здоровья диеты, имитирующей голодание, специалисты относят: снижение кровяного давления, здоровое старение, улучшение уровня сахара в крови, здоровья мозга и когнитивных способностей, уровня холестерина, здоровья кишечника, уменьшение воспаления, снижение веса.

Также этот вариант питания может вызвать головную боль, обморок, головокружение, усталость, общую слабость. Не подходит диета, имитирующая голодание, беременным и кормящим женщинам, людям с недостаточным весом или дефицитом питательных веществ, людям с расстройствами пищевого поведения в анамнезе, детям до 18 лет и взрослым старше 70 лет, людям, которые занимаются тяжёлыми физическими упражнениями.

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