Вальгусная деформация стопы – это ортопедическое нарушение, при котором происходит отклонение большого пальца ноги внутрь, а сустав его основания выступает наружу, образуя характерную шишку. Это состояние чаще всего связано с неправильным распределением нагрузки на стопу, что приводит к изменению ее анатомического положения.

Со временем патология вызывает не только эстетический дискомфорт, но и ряд серьезных заболеваний. Изменение биомеханики стопы часто сопровождается болевыми ощущениями в коленных суставах и нижней части спины, так как организм пытается компенсировать смещение нагрузки.

Из-за чего возникают проблемы с осанкой

Также вальгусная деформация и неправильное распределение нагрузки на стопу влияют на положение тела в целом. Это может привести к искривлению позвоночника, болям в спине и проблемам с осанкой.

Профилактика вальгусной деформации включает в себя правильный выбор обуви, контроль веса, укрепление мышц стопы и использование ортопедических стелек.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.