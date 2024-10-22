Людям с диабетом лучше отказаться от употребления инжира

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко рассказал, что людям, страдающим ожирением и диабетом, не следует употреблять инжир из-за высокого содержания в нём сахара и простых углеводов.

Помимо этого, инжир не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью, поделился он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, это связано с высоким содержанием щавелевой кислоты в плодах.

Также пациентам с заболеваниями органов пищеварения лучше ограничить потребление продукта, отметил Кириленко.

Здоровым людям можно употреблять не более двух плодов в день, добавил врач. Он посоветовал добавлять инжир в салаты для придания им нового вкуса.

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