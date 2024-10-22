Пульмонолог раскрыла особенности микоплазменной пневмонии

Врач-пульмонолог Марина Агатаева перечислила отличительные черты микоплазменной пневмонии.

«Пневмонию, которая развилась дома, вне лечебного учреждения или в первые два дня после госпитализации, принято называть внебольничной», — поделилась специалист в беседе с URA.RU и отметила, что в 2024 году в России основным патогеном, вызывающим внебольничную пневмонию, стала микоплазма.

Микоплазменная пневмония, по словам Агатаевой, имеет ряд особенностей. Ей в больше степени подвержены дети от пяти до 15 лет. Заболевание начинается как ОРВИ, при этом преобладает сухой кашель, нередко приступообразный. Также может быть умеренная лихорадка.

Микоплазменная пневмония трудно поддаётся диагностике и требует особых антибиотиков (макролидов) для лечения, добавила пульманолог.

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