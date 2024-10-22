Эксперт рассказал о видах кашля

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, президент Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины (МАСРМ) Андрей Зайцев рассказал о видах кашля.

«По характеру кашля выделяют непродуктивный, или сухой, кашель и продуктивный, то есть с экспекторацией (выделением, очищением дыхательных путей) мокроты. В обиходе его называют влажным», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, кашель с мокротой свидетельствует об остром и хроническом бронхите, пневмонии. Воспалительный процесс в данном случае сопровождается гиперпродукцией бронхиальной слизи.

Непродуктивный кашель возникает из-за процессов в верхних дыхательных путях. Чаще всего это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал об особенностях «тихой» пневмонии. По его словам, такое заболевание протекает без кашля и высокой температуры.