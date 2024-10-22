Обнаружена связь между COVID и диабетом у детей

Исследователи из Медицинской школы университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что дети в возрасте от 10 до 19 лет, перенесшие COVID-19, имеют более высокий риск развития диабета 2-го типа по сравнению с теми, кто переболел другими респираторными инфекциями. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

© Lenta.ru

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить связь инфекции SARS-CoV-2 с возникновением диабета 2-го типа у детей, как ранее аналогичная связь была обнаружена у взрослых. Диабет 2-го типа связан с инсулинорезистентностью, которая затрудняет использование организмом глюкозы для получения энергии.

В ходе исследования проанализировали данные 613 602 детей, которых разделили на две группы: одна группа была с диагнозом COVID-19, другая — с другими респираторными инфекциями (ОРИ). Исследование длилось шесть месяцев, и на каждом этапе через один, три и шесть месяцев среди участников фиксировались новые случаи диабета 2-го типа.

Оказалось, что дети, перенесшие COVID-19, имели значительно более высокий риск развития диабета 2-го типа. Через один месяц риск был на 55 процентов выше, чем у детей с другими респираторными инфекциями, через три месяца — на 48 процентов, а через шесть месяцев — на 58 процентов. Особо высокие риски наблюдаются у детей с лишним весом и у госпитализированных пациентов.

У детей с ожирением риск развития диабета 2-го типа после COVID-19 оказался вдвое выше, чем у их сверстников с ОРИ. У госпитализированных детей наблюдаются еще более высокие коэффициенты риска, что свидетельствует о серьезном влиянии инфекции на развитие заболевания.