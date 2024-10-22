Почему не стоит весь день ходить в резиновых сапогах

В наши дни резиновые сапоги – это не только атрибут рыбака или охотника. Их носят и обычные люди в повседневной жизни, особенно в дождливую погоду. Однако длительное использование такой обуви может привести к неприятным последствиям.

Как отметил дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, ношение резиновых сапог может вызвать грибковые заболевания ногтей и стоп. Это связано с тем, что такая обувь не пропускает воздух, создавая эффект парника. В результате влага накапливается внутри сапог.

«Еще одна возможная проблема – повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат», – добавил эксперт.

Он пояснил, что не все модели имеют физиологичную форму подошвы и хотя бы небольшой каблук, что может вызвать плоскостопие, деформацию суставов стопы, образование мозолей и другие ортопедические заболевания.

Кроме того, ношение резиновых сапог в холодную погоду может привести к переохлаждению ног, передает слова специалиста Life.ru. Частые переохлаждения могут вызвать цистит или пиелонефрит, а также обострить хронический простатит у мужчин и хроническое воспаление яичников и маточных труб у женщин.

Также стоит учитывать повышенный риск травм, добавил Иванов. Подошва резиновых сапог становится скользкой на морозе, что увеличивает вероятность падений.

Стилист Александр Рогов отмечал ранее, что резиновые сапоги являются незаменимым предметом осеннего гардероба модниц. По словам эксперта, короткие и длинные резиновые сапоги можно сочетать с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.