Сотрясение головного мозга: симптомы и лечение

Сотрясение головного мозга относится к легким черепно-мозговым травмам (ЧМТ), это основная причина смертности среди лиц моложе 45 лет. Как определить сотрясение мозга и что делать, если вы столкнулись с такой травмой, рассказал «Вечерней Москве» травматолог клиники «Рассвет» Валентин Крендиков.

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По данным НИИ им. Склифосовского, число госпитализированных с ЧМТ в Москве составляет 13 000–15 000 человек в год. Чаще всего с такой травмой обращаются к врачам лица мужского пола до 30 лет. Это связано с тем, что мужчины чаще занимаются экстремальными видами спорта, водят автомобиль и участвуют в контактных способах разрешения конфликта.

Симптомы сотрясения мозга

ЧМТ возникает после удара головой о твердый предмет. Первые признаки:

потеря сознания от нескольких минут до часа;

амнезия как самого факта травмы, так и предшествующего ему события;

головная боль сопровождает до 90 процентов пострадавших;

головокружение и общая слабость проявляются в 70 процентов случаев;

тошнота, рвота, а также быстрая утомляемость, сонливость проявляются в 1/3 случаев;

другие симптомы, такие как шум в ушах, светобоязнь, учащенное сердцебиение, боли при движении глазами, встречаются редко;

в очень редких случаях могут случиться судороги.

Как определить сотрясение мозга

Заподозрить сотрясение головного мозга необходимо в случаях, когда:

у пострадавшего имеется факт получения травмы либо имеются травматические признаки на голове, такие как ушибы, синяки и ссадины головы и лица;

если пострадавший лежит без сознания, из уха или носа отмечается истечение прозрачной жидкости или крови — это может свидетельствовать о тяжелой черепно-мозговой травме;

синяки вокруг глаз или за ухом могут свидетельствовать о переломах костей черепа.

Что делать при сотрясении мозга

При обнаружении пострадавшего с признаками травмы головы без сознания первое, что вам необходимо сделать, — это вызвать бригаду скорой медицинской помощи по единому телефону службы спасения 112 и сообщить о местонахождении пациента. К таким пострадавшим необходимо сразу относиться как к более тяжелым, поэтому необходимо убедиться, что пострадавший самостоятельно дышит и у него отмечается сердцебиение на сонной артерии.

Что вы можете сделать до приезда скорой

Далее необходимо разместить пострадавшего на ровной и твердой поверхности на боку. При наличии ран с активным кровотечением необходимо наложить давящую повязку, можно из подручных чистых тканей.

Лечение сотрясения мозга

Если вам или близкому диагностировали сотрясение головного мозга, необходимо в первые двое суток обеспечить покой пострадавшему — это приведет к облегчению симптомов заболевания. Необходимо исключить спортивные и физические нагрузки. Пациентов с сотрясением головного мозга до 35 лет допустимо лечить на дому. При головной боли рекомендуется принимать анальгетики. Острый период заболевания продолжается две недели, а период клинического выздоровления — два месяца.

Заподозрить усугубление симптоматики можно в тех случаях, когда прогрессирует головная боль, появляются вторичная рвота и судороги. Также важно экстренно обратиться за помощью при невозможности разбудить пострадавшего после сна — это может быть признаком внутричерепного кровотечения.