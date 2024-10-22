Что грозит любителям грызть ногти

Привычка грызть ногти, которая называется онихофагией, чревата глистами и воспалением десен, предупредила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что ноготь может отслоиться от ложа из-за постоянной травматизации.

Основные последствия онихофагии: отслоение ногтя от его ложа за счет постоянной травматизации, как отдаленная перспектива — укорочение ногтей, остеомиелит фаланг пальцев из-за бактериальной инфекции, герпес, неправильный прикус, трещины и неравномерное стирание резцов, воспаление десен, заражение глистами и другими паразитами, — пояснила врач.

По ее словам, онихофагия относится к расстройствам невротического действия или неврозам и часто сохраняется во взрослом возрасте. Специалист уточнила, что зачастую привычка грызть ногти возникает на фоне психических расстройств, таких как гиперактивность, синдром дефицита внимания и тревожность, а также больших физических и умственных нагрузок или из-за сильного стресса.

Врач-терапевт Ольга Чиркова ранее рассказала, что ковыряние в носу чревато пневмококковой инфекцией. Специалист подчеркнула, что носителями этой бактерии являются 90% популяции, поэтому риск заразиться очень высок. Она уточнила, что также можно повредить слизистую носа.