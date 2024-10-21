Врач назвал причину размножения нечувствительных к антибиотикам бактерий

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT объяснил, почему немецкие учёные забили тревогу из-за крупнейшей медицинской угрозы последних лет — антибиотики «становятся всё менее эффективными».

«Такая тенденция есть, но она в основном связана с антибиотикорезистентностью различных бактерий в больницах (так называемые госпитальные инфекции). Особенно отделения реанимации и интенсивной терапии от этого страдают. Туда поступают достаточно тяжёлые больные, и они нуждаются в лечении антибиотиками. Выясняется, что уже в больнице пациент заражается каким-нибудь штаммом, устойчивым к антибиотикам, и, по сути дела, его лечить нечем», — сказал врач.

Он также объяснил, что «ни один антибиотик не может уничтожить все 100% бактерий, всегда доля процента бактерий оказывается нечувствительной к данному антибиотику».

«Бактерии размножаются, и не все они оказываются одновременно чувствительны к антибиотикам. И эти остатки должна лечить иммунная система человека. По сути, антибиотик — это помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Получается, что когда уничтожается почти всё, но чуть-чуть остаётся, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, которые устойчивые к антибиотику. Это повторяется из раза в раз, если у человека недостаточность иммунитета, иммунодефицит», — предупредил Болибок.

Также, по мнению врача, население во всех развитых странах стареет и количество людей с «возрастным иммунодефицитом будет нарастать».

«Будут всё чаще возникать ситуации, когда будут размножаться бактерии, нечувствительные к антибиотикам. Я бы сказал, что здесь не чисто медицинская проблема, а медико-демографическая, связанная со старением населения», — уточнил собеседник RT.

Ранее немецкие врачи высказали опасения, что антибиотики работают всё менее эффективно.