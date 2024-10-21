Как значительно снизить риск инсульта

Инсульт – смертельно опасное состояние, частота которого колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 населения. Известно, что от цереброваскулярных заболеваний умирает 25% мужчин и 39% женщин.

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При этом, несмотря на то, что старший возраст является ключевым фактором риска развития инсульта, в России эта проблема становится все более актуальной среди молодого населения. Врачи считают, что причиной, из-за которой инсульт молодеет, является ухудшение образа жизни.

Чтобы снизить вероятность инсульта, нужно регулярно соблюдать несколько простых правил, рассказала в разговоре с с aif.ru эксперт, невролог Наталья Корявцева.

По словам врача, значительно снизить риск инсульта, по данным исследований на 20-30%, помогают регулярные физические нагрузки.

При этом Корявцева подчеркивает, что начать заниматься спортом нужно с простых упражнений. Например, получасовой ходьбы быстрым шагом.

Когда организм привыкнет, можно добавить к проулкам 10-15 по несколько подходов, по 5-10 отжиманий от стены или стула и упражнение «планка».

Умеренные нагрузки, в том числе растяжка, защищают не только от инсульта, но и других патологий. Но начинать занятия спортом лучше после консультации с врачом, подчеркнула врач.

Ранее эксперты рассказали, что для снижения риска инсульта сосудов головного мозга и инфаркта миокарда нужно придерживаться простых правил. Для начала нужно знать и следить за своим уровнем артериального давления и частотой сердечных сокращений.

Еще один фактор, который нивелирует риск инсульта, питание. Рацион должен быть сбалансированным и полезным. Важно содержание в рационе насыщенных жиров.