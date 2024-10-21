Врач рассказала об опасных эффектах сахарозаменителя мальтита

В октябре в средствах массовой информации появились сообщения о том, что несколько человек получили отравления после употребления в пищу зефира, в составе которого был сахарозаменитель мальтит. Специалист рассказала, что это за вещество и чем оно опасно.

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На вопрос ответила Марина Костюченко, д.м.н., доцент, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского Университета.

Специалист указала, что сегодня в пищевой промышленности заменители сахара используются широко. Благодаря этом есть много продуктов, подходящих для людей с сахарным диабетом. Мальтит – сахарозаменитель, который маркируется на упаковках как пищевая добавка E965. Это вещество синтезируется из кукурузного, пшеничного, картофельного крахмала, имеет сладковатый вкус, но не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови (гликемический индекс – 50), и обладает низкой калорийностью по сравнению с сахарозой.

Однако регулярное употребление мальтита может приводить к негативным эффектам. Наиболее частые последствия – вздутие живота и ослабление стула. При чрезмерном употреблении сахарозаменителей, в том числе мальтита, может развиться диарея, проходящая после исключения вещества из рациона.

Согласно рекомендациям ВОЗ, не следует регулярно употреблять продукты с суммарным содержанием мальтита более 90 граммов. При этом, вздутие живота может появиться после употребления 40 граммов. Безопасным считается прием до одного грамма сахарозаменителя на один килограмм массы тела.

Побочные эффекты могут проявляться также в виде аллергических реакций и индивидуальной непереносимости. В случае тревожных симптомов следует показаться врачу.