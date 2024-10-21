Врач рассказал, к чему приводит неудобная обувь

Кандидат медицинских наук, ортопед-травматолог Михаил Дорошев поделился своим экспертным мнением о вальгусной деформации стопы, известной как «шишки» на большом пальце. В интервью он отметил, что такие образования не возникают спонтанно и не исчезают без вмешательства.

Основной причиной появления вальгусной деформации является постоянное ношение неудобной обуви. Это приводит к неправильному распределению нагрузки на ногу, что может вызвать разрушение подушки стопы и повреждение костей. Также травмы, особенно у спортсменов, могут стать спусковым крючком для развития опухоли, а травмы сухожилий или костей, такие как переломы, способствуют деформации.

Кроме того, Дорошев указал на другие факторы, такие как проблемы с суставами, генетическая предрасположенность и избыточный вес. Врач подчеркнул, что единственным эффективным способом лечения вальгусной деформации является хирургическое вмешательство. Только операция может облегчить боль и восстановить свободу движений.

В то же время диетолог Михаил Гинзбург обратил внимание на пользу хурмы в рационе людей старше 50 лет. По его словам, хурма содержит множество витаминов и микроэлементов, которые способствуют поддержанию здоровья и укреплению иммунной системы в зрелом возрасте.