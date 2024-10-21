Доктор рассказал, чем опасен даже вовремя вылеченный менингит

Даже вовремя вылеченный менингит может необратимо повредить мозг, предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. В беседе с NEWS.ru врач уточнил, что среди осложнений также наблюдаются потеря слуха, проблемы с памятью, движением и координацией. По его словам, риски столкнуться с последствиями выше при бактериальном менингите и зависят от скорости начала лечения.

Даже при своевременном лечении менингит может привести к осложнениям. Возможные последствия включают потерю слуха, проблемы с обучением и памятью, эпилептические припадки, проблемы с движением и координацией, в редких случаях — необратимое повреждение мозга. Риск осложнений выше при бактериальном менингите и зависит от скорости начала лечения, — пояснил педиатр.

Шахвеледов ранее рассказал, что иммунитет формируется только к вирусному менингиту, остальными разновидностями болезни есть риск заболеть повторно. Специалист подчеркнул, что при бактериальном менингите долговременный иммунитет не возникает. Он уточнил, что болезнь может протекать в различных формах — от легкой до тяжелой.