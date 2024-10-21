Какая пища забирает годы жизни быстрее сахара и жирного мяса

Проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения исследование показало, что люди, употребляющие большое количество продуктов с высокой степенью переработки, сталкиваются с более серьезными рисками для здоровья, включая болезни сердца, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию. По сравнению с теми, кто есть меньше подобной пищи.

Речь идет о переработанном мясе, напитках с искусственными подсластителями, сладких десертах на молочной основе, продуктах для завтрака с высокой степенью переработки, например, хлопьях, передает Pronews.gr со ссылкой на ученых.

В ходе работы они проанализировали данные более 110 тысяч взрослых американцев, собранные за три десятка лет. Риск преждевременного ухода из жизни был на 4% выше у тех людей, которые ели продукты с наиболее высокой степенью переработки.

Причем больше всего рисков для здоровья было у тех, кто ел переработанное мясо. К ним относят колбасные изделия, мясные деликатесы с добавками. В этом смысле гораздо полезнее съесть порцию обычного запеченного жирного мяса.

Исследователи отметили, что большую роль играет то, что еще человек ест помимо вредной еды. Важно, чтобы на столе была пища с клетчаткой, минералами, витаминами.

"Цельнозерновые крупы и хлеб также считаются продуктами с высокой степенью переработки, но они также содержат различные полезные питательные вещества", - добавил автор исследования Мингян Сун.

По его словам, вред от переработанной пищи снижается, если в рационе присутствует блюда с белком, овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

"Однако людям стоит стараться избегать или ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки", - подчеркнул исследователь, отметив, что ультраобработанные продукты часто содержат небезопасные химические добавки.

В них, как правило, содержится чрезмерное количество соли, сахара и жиров. Кроме того, они рассчитаны на длительный срок хранения и привлекают потребителей своими вкусовыми свойствами, а не полезным составом.