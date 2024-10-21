Чем опасна привычка ковырять в носу

Ковыряние в носу чревато пневмококковой инфекцией, предупредила врач-терапевт Ольга Чиркова. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что носителями этой бактерии являются 90% популяции, поэтому риск заразиться очень высок. Она уточнила, что также можно повредить слизистую носа.

С физической точки зрения ковыряние в носу опасно возможными микротравмами слизистой носа, снижением местного иммунитета и внедрением инфекционных агентов, самым опасным из которых является пневмококк. Надо понимать, что примерно 90% популяции является носителем этой бактерии, поэтому риск достаточно высок, — пояснила врач.

Терапевт отметила, что, если верить иностранным исследованиям, привычка ковырять в носу есть у 17% людей. По ее словам, желание почистить нос таким способом возникает из-за скопления слизи или возникновения корочек при сухом воздухе. Чтобы избавиться от опасной для здоровья привычки, специалист порекомендовала утром и вечером проводить гигиену носовых ходов при помощи теплой воды.

Патологическая тяга к исследованию недр носа называется ринотиллексоманией и является проблемой психологической. Стоит обратиться к психотерапевту, чтобы найти причину и работать с ней. Хорошо отвлекает работа руками и игрушки-антистресс. Очень деликатно надо бороться с этой привычкой у детей: не пугать, не ругать, не смеяться и не наказывать, — заключила Чиркова.

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов ранее предупредил, что привычка облизывать нож может привести к заражению крови. Врач подчеркнул, что острой частью ножа можно легко порезать язык.