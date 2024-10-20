Врач подсказал, как понять, что щитовидная железа не в порядке

Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», разъяснила, на какие симптомы стоит обратить внимание.

Главная функция щитовидной железы заключается в поглощении йода из крови и выработке гормонов с этим микроэлементом в составе. В числе важнейших функций гормонов щитовидной железы – помощь в работе нервной системы и сердца.

Ольга Малиновская подчеркнула, что, если щитовидная железа функционирует корректно, ее работу человек не замечает. Железу невозможно даже прощупать и понять, где именно она находится. А увеличенный орган, который можно увидеть невооруженным глазом, говорит о проблеме. Из-за нехватки йода щитовидная железа разрастается, стараясь выработать больше гормонов. В результате появляется эндемический зоб.

Недостаток вырабатываемых органом гормонов приводит к гипотиреозу. Для заболевания характерны сильная слабость, повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, у больного могут появляться отеки, лишний вес, кожа становится сухой, а ногти – хрупкими. Гипотиреоз также негативно влияет на когнитивные способности, в том числе на память.

А избыток гормонов способен привести к тиреотоксикозу. Человек становится слишком эмоциональным, страдает от учащенного сердцебиения и потливости, худеет. Обычно причиной тиреотоксикоза становится базедова болезнь.

В качестве меры профилактики важно потреблять необходимую дозу йода ежедневно, она составляет для взрослого 150 мкг в сутки. Проще всего обеспечить свой организм этим микроэлементом, если использовать йодированную соль для приготовления пищи.

Кроме того, можно обратиться за консультацией к врачам и провести лабораторную и инструментальную диагностику.