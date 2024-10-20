Онколог рассказал, может ли появиться рак от частого употребления семечек
Даже при систематическом употреблении семечек вероятность возникновения рака достаточно низкая, для развития онкологического заболевания их нужно есть не только каждый день, но иметь к этому предрасполагающие факторы, рассказал NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По словам специалиста, катализатором болезни служит регулярное воспаление и повреждение слизистых оболочек.
Любителям семечек можно не волноваться. Для того чтобы возник рак, нужно много условий. В первую очередь страдают курящие люди из-за химических канцерогенов или хронических воспалений. Например, у пожилых людей неудачно стоят протезы, натирают, вызывают воспаления. И вот длительно текущие воспаления приводят к появлению опухоли. Семечки надо есть круглосуточно либо иметь исходные проблемы. Скорее всего, это просто совпадение, — пояснил Черемушкин.
Собеседник NEWS.ru добавил, что в этом вопросе важно понимать доказанное правило — к раку приводит сочетание причин, которые в зависимости от ситуации усиливают негативное воздействие друг друга. К ним в первую очередь относятся вредные привычки.
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