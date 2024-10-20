Психолог назвала главные симптомы выгорания

Выгорание — это официальный диагноз, связанный с длительным стрессом на работе, с которым не удалось справиться

«Основные симптомы — это чувство истощения, отрешенность от рабочих ситуаций, проявление цинизма по отношению к работе, а также снижение производительности труда (заметно самому человеку и окружающим). Также при выгорании могут проявляться соматические симптомы в виде частых головных болей, расстройствах ЖКТ, мышечного напряжения, нарушения сна, эпизоды простуды, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония», — рассказал психолог Алена Нижнева.

По ее словам, к выгораю приводят такие внешние факторы, как чрезмерная или низкая загруженность на работе, отсутствие контроля за занятостью и временем, недружелюбные отношения на рабочем месте, непризнание успехов коллегами, низкая оплата труда, отсутствие карьерных перспектив, готовность сотрудника брать чрезмерные обязательства и стремление угождать другим людям в ущерб себе, пишут «Известия».

Нижнева отметила, что сотруднику стоит задуматься о смене места работы, если у него появляются симптомы выгорания или же делегировать возможные задачи, планировать перерывы, уделять внимание самочувствию, создавать поддерживающие отношения, заниматься значимой деятельностью, поддерживать комфортный распорядок дня и включить в него расслабляющие занятия.

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