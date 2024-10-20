Врач рассказала, почему запоры приводят к варикозу

Переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам. Из-за этого запоры могут привести к варикозу, — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-флеболог сети «Клиника Фомина» в Москве Татьяна Ватолина.

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«Появления варикоза можно избежать, даже если родители страдали данной патологией. Важно сохранять здоровый вес, так как ожирение повышает нагрузку на венозные клапаны. Их главная цель — сопротивление внешнему давлению: гравитации и нормальному весу человека, на лишний вес они не рассчитаны. Также нужно бороться с запорами, переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам», — рассказала врач.

Для выявления предрасположенности к варикозу и выбора профилактических мер лучше обратиться к флебологу. Однако важно избегать факторов риска: частых запоров, ожирения, малоподвижного образа жизни. Беременным для профилактики варикоза нужно носить компрессионный трикотаж. Надевать его можно в любое время, но удобнее всего утром, пока нет отеков.