В России вспышка микоплазменной пневмонии: причины, симптомы, как лечить

В ряде регионов России отмечен рост случаев внебольничной пневмонии. Однако, по мнению ведущих специалистов, ситуация не требует экстренных мер. Эксперты связывают наблюдаемый всплеск с сезонностью и сочетанием различных респираторных инфекций, сообщают на сайте «rtvi.com».

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Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, в интервью RTVI, охарактеризовали текущую ситуацию как ожидаемую. Они указали, что основным возбудителем является микоплазма, инфекция, уже известная специалистам и характеризующаяся сезонными вспышками. Фактор резких перепадов температур, а также одновременное распространение других респираторных инфекций, включая коронавирус, усугубляют ситуацию.

Эксперты подчеркнули наличие двух пиков заболеваемости COVID-19 в текущем году, что, по их мнению, создало благоприятные условия для вторичных пневмоний. При своевременном обращении к врачу микоплазменная пневмония успешно лечится антибиотиками.

Оба эксперта категорически против введения ограничительных мер, сравнивая нынешнюю ситуацию с периодическими всплесками заболеваемости в предыдущие годы. Они подчеркнули важность всестороннего анализа статистики, учитывающего показатели заболеваемости среди пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

В качестве профилактики рекомендована вакцинация против гриппа и пневмококковой пневмонии, особенно для пожилых людей. Для снижения риска заболевания специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни: сбалансированное питание, достаточный отдых, соответствующая погода одежда и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов. Особое внимание следует уделять пожилым людям.

Микоплазма, передающаяся воздушно-капельным путем, активизируется в основном в осенне-зимний период. Эксперты напомнили о высокой распространенности респираторных заболеваний, подчеркивая необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и своевременного обращения к врачу при первых признаках болезни, исключая самолечение.

Согласно данным «Известий», рост заболеваемости внебольничными пневмониями зафиксирован минимум в 16 регионах России, включая Ленинградскую, Свердловскую, Псковскую, Вологодскую, Омскую и Томскую области, Алтайский край, Удмуртию, Коми, Камчатку и другие. Заболевание затрагивает как взрослых, так и детей.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать дезинфекционный режим, проводить проветривание и обеззараживание помещений, соблюдать правила личной гигиены и своевременно проводить вакцинацию.