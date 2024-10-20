Минздрав вводит новшества: гипертонию будут лечить иначе

Российский Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослого населения.

Изменения вступят в силу с началом 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали представители профильного ведомства, со следующего года в России заработает обновлённый список исследований, которые нужно будет проходить людям с повышенным артериальным давлением, включая сдачу анализов крови на определение уровня содержания общего белка и общего билирубина, рентген грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

В рекомендациях также уточнили целевые уровни кровяного давления с учётом возраста пациентов. Так, людям моложе 65 лет, получающим антигипертензивную терапию, рекомендуется снижать верхнее артериальное давление до 120-130 миллиметров ртутного столба, а в возрасте 65-79 лет без старческой астении, получающим антигипертензивную терапию, независимо от уровня сердечно-сосудистого риска и наличия сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется снижать ключевой показатель первично до целевых 140, но не более.

Если же человеку больше восьмидесяти лет и у него есть изолированная систолическая артериальная гипертония, то в таких случаях будет рекомендоваться снижать показатели верхнего давления до целевых значений 140-150 миллиметров ртутного столба, и с особой осторожностью до 130-139, при условии, что нижнее давление меньше 70.

Кроме этого, в положения о лекарствах включили сведения о новых классах антигипертензивных средств: в них вошли валсартан и сакубитрил. Также специалисты дополнили информацию о немедикаментозном лечении: с 2025 года пациентам будет рекомендовано потреблять около 3,5 грамма калия в день, пишет «Парламентская газета».