Низкое артериальное давление, как и высокое, является риском для здоровья. Врач-кардиолог Кливлендской клиники, доктор Джеффри Курсон, рассказал, как быстро справиться с этой проблемой.

Пациенты с гипотонией часто испытывают слабость, усталость, предрасположенность к переохлаждению и трудности с концентрацией. Если человек обнаружил падение давления, то первоочередной мерой должно стать осторожное изменение позы. Находясь в положении стоя, нужно сесть или лечь, при сидении — наклонить голову к коленям, а при лежании — поднять ноги.

Также важно следить за окружающей обстановкой, избегая лестниц и скользких поверхностей. Изменение положения тела способствует выравниванию давления и снижает риск обморока, сообщил медик.

При низком давлении он посоветовал увеличить потребление жидкости, потому что вода способствует увеличению объема крови, что в свою очередь помогает расширить сосуды и улучшить кровообращение, сказано в статье Heilpraxis.

Врач-кардиолог Андрей Дудецкий рассказал, как укрепить сосуды с помощью тренировок. Он сообщил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний зависит от образа жизни. Ключевыми аспектами являются отказ от курения, управление стрессом и соблюдение режима питья. Также значение имеет правильное питание, которое исключает трансжиры и продукты с высокой степенью переработки.