Актриса Маруся Климова рассказала о проблемах со здоровьем

«У меня атопический дерматит, поэтому некоторые продукты вызывают зуд и сыпь. Я практически не ем сладости, ведь от сахара и шоколада состояние ухудшается, и стараюсь ограничивать соль, чтобы избежать задержки жидкости в организме», — поделилась она.

Тем не менее иногда она все же делает исключения.

«Я знаю продукты, которых следует избегать, хотя мне нелегко отказаться от хлеба и булочек. Я обычный человек и иногда нарушаю диету, позволяя себе пирожное или бокал шампанского, что тоже не рекомендуется. В таких случаях готова принять антигистаминные препараты, хотя иногда организм прощает мне эти «слабости», и дерматит не обостряется», — добавила Климова.

Также принципы ее питания основаны на стремлении поддерживать форму. Маруся исключает пищу после шести вечера, делает акцент на завтраке и может пропустить ужин. Если голодна, предпочитает легкие перекусы. Она следит за водным балансом в течение дня и старается минимизировать жидкость вечером, чтобы избежать отеков на утро.